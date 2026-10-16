Поздравление акима Костанайской области Кумара Аксакалова с Всемирным днём хлеба

Уважаемые земляки!

От всей души поздравляю вас с Всемирным днём хлеба!

Для нашего региона, обладающего высоким аграрным потенциалом, этот праздник имеет особое значение. Недаром в народе говорят: «Кусочек хлеба – капля пота». Хлеб — символ честного труда, достатка и благополучия.

В этом году на развитие сельского хозяйства нашей области выделено 323,4 млрд тенге, что на 56% больше, чем в прошлом году. Благодаря государственной поддержке наши аграрии собрали богатый урожай, а общий объём сельскохозяйственной продукции превысил 6 миллионов тонн.

Сегодня в регионе активно внедряются передовые технологии в аграрной отрасли, развивается перерабатывающее производство, реализуются новые инвестиционные проекты. Всё это способствует укреплению продовольственной безопасности страны, повышению экспортного потенциала и созданию новых рабочих мест.

За каждым зёрнышком и каждой буханкой хлеба стоит самоотверженный труд тысяч людей. Выражаю искреннюю благодарность всем, кто своим трудом обеспечивает изобилие на нашем дастархане.

Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов и новых достижений! Пусть в каждом доме приумножается достаток!

С праздником!