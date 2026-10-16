От всей души поздравляю с 35-летним юбилеем Костанайского областного мемориального музея имени Ибрая Алтынсарина!

Музей, посвящённый жизни, просветительской деятельности и богатому наследию Ибрая Алтынсарина — великого просветителя казахской степи и выдающегося педагога, занимает особое место в духовной и культурной жизни нашего региона.

Открытый в 1991 году к 150-летию со дня рождения великого просветителя, сегодня музей стал научно-познавательным центром, который способствует сохранению исторической памяти и популяризации национальных ценностей. Наряду с просветительскими идеями выдающейся личности, этот культурный очаг прививает молодому поколению стремление к знаниям и любовь к Родине.

В этот знаменательный день желаю коллективу музея крепкого здоровья, благополучия семьям, творческого вдохновения и больших успехов. Пусть наследие великого учителя бережно передаётся из поколения в поколение!

С юбилеем!