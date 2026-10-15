Областная детская больница возобновит работу

В Костанае решён вопрос областной детской больницы, которая не функционирует с 2021 года. Медицинское учреждение ожидает капитальный ремонт. Об этом сообщил аким области Кумар Аксакалов.

Глава региона отметил, что завершена разработка проектно-сметной документации, которая продолжалась более года. Главное – решён вопрос финансирования.

Средства, необходимые для ремонта больницы, в полном объёме выделены из республиканского бюджета.

«Это хорошая новость для нашего региона. В настоящее время проведены необходимые процедуры, и мы готовы приступить к ремонтным работам до конца текущего года», – сообщил аким области.

По словам главы региона, проект предусматривает не только капитальный ремонт здания, но и полное оснащение больницы современным медицинским оборудованием.

Отметим, что закрытие Костанайской областной детской больницы в последние годы неоднократно вызывало критику со стороны жителей. Родителям приходилось обращаться в другие медицинские учреждения для лечения детей.

Теперь главное детское медицинское учреждение региона получит возможность возобновить свою работу.