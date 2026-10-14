В Костанайской области открылся экопарк площадью почти 44 гектара

Открытие экопарка площадью 43,8 гектара на окраине Костаная стало значимым событием в экологической и культурной жизни региона. В торжественной церемонии открытия парка стоимостью 660 млн тенге приняли участие аким области Кумар Аксакалов, известный тяжелоатлет, четырёхкратный чемпион мира по тяжёлой атлетике Илья Ильин, общественные активисты региона, спортсмены и волонтёры.

Новый экопарк расположен в лесном массиве Мичуринского сельского округа Костанайского района. Он предназначен для отдыха жителей, занятий спортом и проведения времени на природе. Проект реализован в рамках общенациональной инициативы «Таза Қазақстан».

Выступая на церемонии открытия, Кумар Аксакалов подчеркнул важность исполнения поручения Главы государства по созданию экопарков вблизи крупных городов и областных центров.

В новом экопарке предусмотрена необходимая инфраструктура для активного отдыха жителей. Здесь оборудованы футбольное поле, воркаут-зона, детская игровая площадка, беговая дорожка и парковка.

Протяжённость беговой дорожки составляет 2 015 метров, её площадь – 5 030 квадратных метров. Детская игровая площадка занимает территорию площадью 5 050 квадратных метров. Кроме того, на территории экопарка предусмотрены входные ворота и подземный переход. Он обеспечит связь с возводимым жилым массивом «Астана» и позволит жителям удобнее добираться до нового места отдыха.

Общая стоимость проекта составляет 660 млн тенге. Строительные работы и благоустройство территории выполнены в текущем году.

Выступая на церемонии открытия, Кумар Аксакалов отметил значимость создания таких общественных пространств.

«В Костанае последовательно продолжается работа по развитию общественных пространств. Только в прошлом году в городе открылись пять парков и скверов. В следующем году работа по благоустройству микрорайонов «Береке», «Юбилейный» и «Кунай», а также их преобразованию в современные общественные пространства будет продолжена», – отметил глава региона.

По словам акима области, экопарк предоставит жителям возможность заниматься спортом, проводить время с семьёй и отдыхать на природе. Кроме того, такие пространства способствуют формированию ответственного отношения к окружающей среде.

«Охрана окружающей среды – это не только сохранение природы, но и создание комфортных условий для жизни людей. Поэтому необходимо уделять особое внимание озеленению территорий вокруг населённых пунктов, увеличению количества зелёных насаждений и развитию общественных пространств для жителей. Такие объекты позволяют семьям проводить время вместе, детям – расти в тесном контакте с природой, а жителям – вести активный образ жизни», – подчеркнул глава региона, отметив важность экологических инициатив.

По словам акима области, работа по развитию подобных общественных пространств в регионе будет продолжена. Эти инициативы должны охватывать не только областной центр, но и города и сельские населённые пункты.

На церемонии открытия экопарка заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, четырёхкратный чемпион мира по тяжёлой атлетике и победитель Азиатских игр Илья Ильин поздравил собравшихся и подчеркнул важность спорта и здорового образа жизни.

Его участие в торжественном мероприятии созвучно целям инициативы, направленной на развитие массового спорта и популяризацию активного образа жизни среди населения. Новый экопарк позволит жителям не только гулять, но и заниматься бегом и другими физическими упражнениями.

В Костанайской области реализуется ряд инициатив, направленных на охрану окружающей среды и улучшение экологической обстановки.

По информации акима области, в Костанае запущена служба экотакси. Кроме того, в регионе ведётся работа по развитию возобновляемых источников энергии. В настоящее время в области функционируют две солнечные и пять ветровых электростанций. Также в сельских населённых пунктах внедряется практика раздельного сбора отходов.

Эти меры направлены на развитие зелёной экономики, снижение нагрузки на окружающую среду и формирование экологической культуры.

Новый экопарк предоставит жителям Костанайского района возможность отдыхать на природе, гулять с детьми и заниматься спортом. На его территории создана необходимая инфраструктура для комфортного досуга – от прогулочных и беговых дорожек до детских площадок и спортивных объектов.