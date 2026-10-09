Для людей с инвалидностью продолжают создавать необходимые условия

В настоящее время в нашем регионе проживает более 29,6 тысячи людей с инвалидностью, из них около 4 тысяч — дети. В области работают 41 организация, оказывающая специальные социальные услуги детям и людям с инвалидностью. С начала 2026 года такими услугами охвачены 1 337 детей с инвалидностью.

В соответствии с поручением Главы государства в Костанайской области на базе бывшей региональной резиденции открыт реабилитационный центр на 60 мест. Ежегодно здесь смогут получать услуги 900 детей в возрасте до 18 лет.

Общественный фонд «Қазақстан халқына» направил 1 млрд тенге на оснащение центра современным реабилитационным оборудованием.

В ходе визита в регион председатель правления общественного фонда «Қазақстан халқына» Ляззат Чинкисбаева совместно с акимом Костанайской области посетила реабилитационный центр в Костанае. Они ознакомились со специализированными кабинетами учреждения, а также осмотрели спортивные объекты, строящиеся на территории центра за счёт средств фонда.

В числе предусмотренных объектов — футбольное поле, спортивная площадка для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, игровая площадка для детей дошкольного возраста, оборудованная малыми архитектурными формами (МАФ), а также спортивная площадка с тренажёрами для детей школьного возраста.