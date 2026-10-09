МАРШРУТ НА ЧИСТОТУ: МОЛОДЕЖЬ ФЕДОРОВСКОГО РАЙОНА ПРОШЛА ЭКОКВЕСТ

В Федоровском районе на площади «Тәуелсіздік» в рамках районного фестиваля «Достық керуені» и республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» прошел экологический квест для школьников и молодежи.

Мероприятие было направлено на формирование экологической культуры, развитие ответственного отношения к окружающей среде и вовлечение молодого поколения в общественно полезную деятельность.

Участники прошли маршрут, состоящий из тематических станций. На каждой из них ребят ждали экологические вопросы, ребусы, задания на внимательность и логику, а также испытания, требующие командного взаимодействия.

Современный формат квеста дополнило использование цифровых технологий. Для перехода на следующие станции участники сканировали QR-коды с помощью смартфонов, самостоятельно определяя дальнейший маршрут.

Особое внимание организаторы уделили практической экологической работе. Участники собирали мусор на определенных участках территории, приводили ее в порядок и сортировали собранные отходы. Таким образом, экологические знания были закреплены конкретными действиями, направленными на благоустройство территории.

«Нам хотелось показать ребятам, что экологическая ответственность начинается с каждого человека. Поэтому мы объединили в квесте знания, игру и практическую работу», — отметила спикер Молодежного ресурсного центра Г. Б. Кабденова.

По словам организаторов, такой формат позволяет сделать экологическую тематику более понятной и интересной для молодежи. Участники не только расширили свои знания, но и увидели непосредственный результат совместной работы.

Экологический квест также стал возможностью сформировать у молодежи полезные повседневные привычки: не оставлять мусор после себя, соблюдать чистоту, правильно сортировать отходы и бережно относиться к общественным территориям.

Проведение подобных мероприятий в рамках инициативы «Таза Қазақстан» способствует развитию экологической культуры и вовлечению молодежи в природоохранную и общественно полезную деятельность.

Экологический квест в Федоровском районе показал, что экологическое просвещение может сочетать образовательный, игровой и практический форматы, превращая заботу об окружающей среде в конкретное коллективное действие.