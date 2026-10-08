MagnumGo: в Костанае появится новый индустриально-логистический хаб

Компания «Magnum E-commerce» планирует реализовать в городе Костанае проект по строительству индустриально-логистического хаба MagnumGo. Проект был представлен заместителем генерального директора компании Эльнаром Алтаевым на встрече с акимом области Кумаром Аксакаловым.

В рамках проекта планируется строительство складского комплекса нового поколения класса «А» общей площадью 7,7 тыс. квадратных метров. Объем инвестиций в проект составит более 5 млрд тенге.

Индустриально-логистический хаб будет работать по принципу онлайн-супермаркета Magnum в приложении Kaspi.kz. В настоящее время в онлайн-супермаркете представлено более 10 тысяч наименований товаров, около половины из которых произведены в Казахстане.

В результате реализации проекта ожидается создание более 300 постоянных рабочих мест. Новый хаб позволит обрабатывать через онлайн-супермаркет до 6 тысяч заказов в сутки.

Для покупателей доставка товаров непосредственно со склада до дома будет осуществляться бесплатно.

Запуск нового индустриально-логистического хаба позволит развивать современную логистическую инфраструктуру города Костаная, увеличить объем электронной торговли и создать новые рабочие места.