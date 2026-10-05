В Костанае начал работу парк экотакси

Глава государства поставил задачу по созданию комфортной среды для жизни людей, внедрению современных решений и повышению качества городской инфраструктуры.

В Костанае в рамках программы «Таза Қазақстан» начал работу новый парк экотакси, состоящий из электромобилей. Это современная, экологически чистая и удобная для жителей услуга пассажирских перевозок.

В торжественном мероприятии принял участие аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

В рамках проекта приобретено 65 электромобилей JAC. Объем инвестиций составил 487,5 млн тенге. Будет создано более 100 новых рабочих мест. Электромобили произведены на заводе Allur в Костанае.

Электромобили позволяют сократить выбросы вредных веществ в атмосферу и снизить экологическую нагрузку на город. В рамках проекта также развивается сеть зарядных станций для электротранспорта. Они будут расположены в различных районах города.

«За последние пять лет население города Костаная увеличилось на 20 тысяч человек. Поэтому нам необходимо и дальше внедрять современные технологии, экологически чистые решения и инициативы, которые делают жизнь людей более комфортной», – сказал глава региона в своей поздравительной речи.