Глава региона поздравил учителей с профессиональным праздником

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов поздравил педагогов региона с профессиональным праздником.

Глава государства обозначил ключевые задачи в сфере образования: повышение качества образования, обеспечение равных возможностей для каждого ребенка, внедрение современных технологий и искусственного интеллекта, а также поддержка педагогов.

«Только с 2023 года в области построено 10 новых школ на 6 840 мест и 15 детских садов. Благодаря этому дефицит ученических мест сократился в три раза. Уровень охвата детей от 3 до 6 лет дошкольным образованием достиг 100%, а детей от 2 до 6 лет – 96,6%», – отметил глава региона.

В связи с открытием новых заводов и современных производств, а также растущим спросом экономики, в последние годы в колледжах области открыто 25 новых специальностей. Сегодня 70% работников на новых производствах составляют молодые люди в возрасте до 35 лет.

В регионе работают около 22 тысяч педагогов и обучаются порядка 159 тысяч учащихся. В этом году система образования области достигла значительных результатов. По итогам международного исследования PISA-2025 область вошла в тройку лидеров по трем направлениям: заняла 2-е место по читательской грамотности и 3-е место по естественно-научной грамотности и навыкам решения цифровых задач.

Все школы Костанайской области обеспечены высокоскоростным интернетом, 156 сельских школ используют спутниковый интернет Starlink. Более 5 тысяч учителей используют помощника на основе искусственного интеллекта ChatGPT Edu. В проекте «Искусственный интеллект и Game Development» приняли участие 666 учащихся, в республиканском проекте «Auyl Ertegi» – 14 учащихся. В этом году в регионе впервые был организован семейный фестиваль «QOSTANAI TECH».

«Глава государства на августовской конференции особо отметил высокие результаты выпускников Костанайской области на Едином национальном тестировании. За каждым из этих достижений стоит огромный труд наших учителей, их профессиональное мастерство и высокая ответственность. Выражаю особую благодарность ветеранам сферы образования.

Желаю вам видеть плоды своего труда, радоваться успехам своих учеников и продолжать с вдохновением выполнять свою важную миссию. С Днем учителя!» – отметил аким области.