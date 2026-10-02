Организаторами выступили Департамент Агенства Республики Казахстан по делам государственной службы по Костанайской области, Филиал Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, Аппарат акима Костанайской области. Турнир был проведен в рамках реализации Дорожной картой по продвижению профессиональных и личностных качеств государственных служащих в соответствии с идеалами «Адал азамат» на 2025-2027 годы.

В мероприятии принимали участие 16 команд местных исполнительных и центральных государственных органов Костанайской области. Современный государственный служащий – это спикер способный анализировать информацию, аргументированно выражать свою позицию и находить эффективные решения.

Были разыграны 3 призовых места, также наградой отмечен лучший спикер турнира.

Победителями турнира стала сборная команда управлений сельского хозяйства и земельных отношений, экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области, Искакова Дианы и Каипбаев Дарын.

Почетное второе место заняла команда Департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан по Костанайской области, который представляли Магажанова Римма и Сарсенбаева Гулсимхан.

Обладателями третьего места стали Айтмағамбет Азамат и Калдыбаева Гульнара – сотрудники Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

Лучшим спикером по итогам турнира признана Искакова Диана.

Судейство на турнире осуществляли члены дебатного клуба «Ахмет Ұрпақтары» Костанайского регионального университета имени А.Байтұрсынұлы под председательством президента клуба Атипелевой Сабины.

Каждая команда продемонстрировала не только знания, но и умение работать в команде, оперативно реагировать на аргументы оппонентов и отстаивать свою позицию. Независимо от итогового результата, каждый участник получил необходимые навыки и опыт публичных выступлений, ведения дискуссий и конструктивного диалога.