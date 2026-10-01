Какие вопросы рассматривает Конституционный Суд?
Конституционный Суд рассматривает на соответствие Конституции:
до подписания Президентом принятые Курултаем законы;
принятые Курултаем постановления;
международные договоры до их ратификации;
исполнение решений международных организаций и их органов.
Конституционный Суд дает:
официальное толкование норм Конституции;
заключения в случаях, установленных статьями 50 и 51 Конституции.
Конституционный Суд решает в случае спора вопрос о правильности проведения:
выборов Президента Республики Казахстан;
депутатов Курултая Республики Казахстан;
всенародного референдума.