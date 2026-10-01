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Какие вопросы рассматривает Конституционный Суд?

Конституционный Суд рассматривает на соответствие Конституции:

до подписания Президентом принятые Курултаем законы;

принятые Курултаем постановления;

международные договоры до их ратификации;

исполнение решений международных организаций и их органов.

Конституционный Суд дает:

официальное толкование норм Конституции;

заключения в случаях, установленных статьями 50 и 51 Конституции.

Конституционный Суд решает в случае спора вопрос о правильности проведения:

выборов Президента Республики Казахстан;

депутатов Курултая Республики Казахстан;

всенародного референдума.