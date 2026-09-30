Кто вправе обратиться в Конституционный Суд?

В Конституционный Суд могут обратиться Президент Республики Казахстан, Председатель Курултая, депутаты Курултая в количестве не менее 1/5 от общего числа депутатов, Премьер-Министр, граждане Республики Казахстан, Генеральный Прокурор, Уполномоченный по правам человека (статья 73 Конституции Республики Казахстан).

Если Конституционный Суд усмотрит, что закон или иной нормативный правовой акт, подлежащий применению, ущемляет закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина, он обязан приостановить производство по делу и обратиться в Конституционный Суд с представлением о признании этого акта неконституционным.