Конституционный Суд рассмотрел обращение о проверке на соответствие Конституции отдельных норм Закона Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве», регулирующих сроки проведения процедуры банкротства и завершения ликвидации банкрота.

Заявитель полагал, что оспариваемые нормы допускают продолжение процедуры банкротства после истечения установленного законом пятилетнего срока, нарушая его конституционные права.

Конституционный Суд установил, что пункт 1 статьи 84 Закона не применялся судами в деле заявителя. Между тем необходимым условием допустимости обращения гражданина для конституционной проверки является применение оспариваемой нормы судом в конкретном деле, непосредственно затрагивающем права и свободы заявителя. В отношении пункта 1 статьи 112 Закона заявителем не приведено достаточного правового обоснования его несоответствия Конституции.

В связи с отсутствием установленных законом условий допустимости обращение не принято к конституционному производству.