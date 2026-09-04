Конституционный Суд принял к производству обращение о проверке на соответствие Конституции подпункта 3) статьи 25 Закона Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи».

Заявительница считает, что освобождение отдельных граждан от оплаты за совершение нотариальных действий приводит к оказанию частными нотариусами услуг без соответствующего вознаграждения и создает неравные условия для осуществления их профессиональной деятельности. По мнению заявительницы, такая обязанность может затрагивать конституционные права частных нотариусов, включая гарантии равенства, личной свободы и достоинства.

О результатах рассмотрения будет сообщено на официальном сайте и в Telegram-канале Конституционного Суда.