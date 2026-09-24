Судьи Конституционного Суда принесли присягу

24 сентября т.г. в Конституционном Суде Республики Казахстан состоялась церемония принесения присяги судьями, назначенными на соответствующие должности:

Азимова Эльвира – Председатель Конституционного Суда; Сакен Абдолла, Лейла Жакаева, Кайрат Жакипбаев, Айжан Жатканбаева, Айгуль Кыдырбаева, Канат Мусин, Бакыт Нурмуханов, Сергей Скрябин, Аслан Тукиев, Сергей Ударцев – судьи Конституционного Суда.

В соответствии со статьей 72 Конституции Республики Казахстан Конституционный Суд состоит из Председателя и десяти судей.

Конституционный Суд является независимым государственным органом, осуществляющим конституционный контроль и обеспечивающим верховенство Конституции Республики Казахстан на всей территории страны.

Согласно статье 7 Конституционного закона Республики Казахстан «О Конституционном Суде Республики Казахстан» судьи Конституционного Суда после назначения приносят присягу.

Присяга судьи Конституционного Суда предусматривает обязательства честно и добросовестно выполнять обязанности судьи Конституционного Суда, быть беспристрастным и в своей деятельности подчиняться только Конституции Республики Казахстан, обеспечивая ее верховенство.