Life News
Категории

Указом Главы государства назначены судьи Конституционного Суда Республики Казахстан

Сакен Абдолла

Родился 24 апреля 1964 года

Последняя должность: Судья Верховного Суда Республики Казахстан

Лейла Жакаева

Родилась 3 марта 1960 года

Последняя должность: Профессор Научно-образовательного центра государственно-правовых дисциплин Академии правосудия при Высшем Судебном Совете Республики Казахстан

Кайрат Жакипбаев

Родился 15 февраля 1964 года

Последняя должность: Судья Конституционного Суда Республики Казахстан

Айжан Жатканбаева

Родилась 22 октября 1972 года

Последняя должность: Судья Конституционного Суда Республики Казахстан

Айгуль Кыдырбаева

Родилась 21 августа 1967 года

Последняя должность: Судья Конституционного Суда Республики Казахстан

Канат Мусин

Родился 27 февраля 1966 года

Последняя должность: Судья Конституционного Суда Республики Казахстан

Бакыт Нурмуханов

Родился 13 мая 1979 года

Последняя должность: Заместитель Председателя Конституционного Суда Республики Казахстан

Сергей Скрябин

Родился 2 августа 1968 года

Последняя должность: Главный научный сотрудник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан

Аслан Тукиев

Родился 10 августа 1979 года

Последняя должность: Председатель судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Республики Казахстан

Сергей Ударцев

Родился 28 августа 1951 года

Последняя должность: Судья Конституционного Суда Республики Казахстан