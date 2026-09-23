Указом Главы государства назначены судьи Конституционного Суда Республики Казахстан
Сакен Абдолла
Родился 24 апреля 1964 года
Последняя должность: Судья Верховного Суда Республики Казахстан
Лейла Жакаева
Родилась 3 марта 1960 года
Последняя должность: Профессор Научно-образовательного центра государственно-правовых дисциплин Академии правосудия при Высшем Судебном Совете Республики Казахстан
Кайрат Жакипбаев
Родился 15 февраля 1964 года
Последняя должность: Судья Конституционного Суда Республики Казахстан
Айжан Жатканбаева
Родилась 22 октября 1972 года
Последняя должность: Судья Конституционного Суда Республики Казахстан
Айгуль Кыдырбаева
Родилась 21 августа 1967 года
Последняя должность: Судья Конституционного Суда Республики Казахстан
Канат Мусин
Родился 27 февраля 1966 года
Последняя должность: Судья Конституционного Суда Республики Казахстан
Бакыт Нурмуханов
Родился 13 мая 1979 года
Последняя должность: Заместитель Председателя Конституционного Суда Республики Казахстан
Сергей Скрябин
Родился 2 августа 1968 года
Последняя должность: Главный научный сотрудник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан
Аслан Тукиев
Родился 10 августа 1979 года
Последняя должность: Председатель судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Республики Казахстан
Сергей Ударцев
Родился 28 августа 1951 года
Последняя должность: Судья Конституционного Суда Республики Казахстан