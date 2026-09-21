Конституционные Суды Казахстана и Кореи укрепляют сотрудничество

Профессиональное обучение сотрудников, непосредственно занятых в конституционном производстве, является важной частью развития современных подходов к осуществлению конституционного правосудия. Обмен практическим опытом с зарубежными органами конституционной юстиции позволяет не только расширять профессиональные компетенции, но и знакомиться с современными инструментами организации судебной деятельности.

14–19 сентября 2026 года в Сеуле состоялся обучающий визит представителей Конституционного Суда Республики Казахстан в рамках CRI Program for the Officers of ForeignConstitutional Adjudication Institutions, организованной Конституционным исследовательским институтом Республики Корея (Constitutional Research Institute, CRI).

Программа стала практическим продолжением сотрудничества между Конституционным Судом Республики Казахстан и Конституционным исследовательским институтом Республики Корея, которое осуществляется на основании Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве, подписанного в конце 2025 года.

Казахстан стал 10-й страной, представители которой приняли участие в данной обучающей программе, направленной на профессиональный обмен опытом между органами конституционной юстиции.

В ходе программы состоялись тематические занятия и встречи по вопросам конституционного контроля, конституционной демократии, рассмотрения вопросов конституционности законов, конституционной жалобы, а также организации деятельности органов конституционной юстиции.

Отдельная сессия была посвящена конституционно-правовой системе Республики Казахстан, в ходе которой представители Конституционного Суда Казахстана представили основные направления развития конституционного контроля в стране и поделились практическим опытом работы Суда.

Важной частью программы стало посещение Конституционного Суда Республики Корея, где состоялся обмен опытом по вопросам организации деятельности Суда и осуществления конституционного правосудия. Участники также ознакомились с корейским опытом цифровизации судебной деятельности, включая систему e-Court, и современными подходами к организации библиотечного обеспечения.

Взаимодействие между двумя институтами также развивается в рамках Ассоциации азиатских конституционных судов и эквивалентных институтов (ААСС), которая является площадкой для профессионального диалога и обмена опытом между органами конституционной юстиции стран Азии.

Обучающий визит в Сеул стал продолжением практического сотрудничества и обмена профессиональным опытом между Конституционным Судом Республики Казахстан и корейскими институтами конституционной юстиции, предусмотренных Меморандумом о взаимопонимании.