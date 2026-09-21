«Конституционный Суд принял участие в экологической акции «Таза Қазақстан»

В рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» в Астане состоялся общегородской субботник при поддержке Акимата Астаны.

Судьи Конституционного Суда и сотрудники его Аппарата совместно с сотрудниками «Астана-Зеленстрой» высадили саженцы липы, вяза и сосны.

Общегородская экологическая акция проходит в рамках Всемирного дня чистоты (World Cleanup Day) и направлена на поддержку экологической инициативы благоустройства городской территории.