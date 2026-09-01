Конституционный Суд принял к производству обращение о проверке на соответствие Конституции части первой статьи 50 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Заявитель считает, что применение пожизненного запрета к лицу, не являющемуся государственным служащим и не обладающему признаками специального субъекта коррупционного преступления, может нарушать принципы справедливости, соразмерности и индивидуализации ответственности, а также ограничивать трудовые права и право на свободный выбор профессиональной деятельности.

О результатах рассмотрения будет сообщено на официальном сайте и в Telegram-канале Конституционного Суда.