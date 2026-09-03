Конституционный Суд принял к производству обращение о проверке на соответствие Конституции подпункта 3) пункта 2 статьи 26 Трудового кодекса Республики Казахстан.

Заявитель считает, что установленный нормой запрет на занятие педагогической деятельностью фактически носит пожизненный характер и применяется без учета категории и степени тяжести совершенного деяния, что может затрагивать право на свободу труда и принцип равенства.

О результатах рассмотрения будет сообщено на официальном сайте и в Telegram-канале Конституционного Суда.