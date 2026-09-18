Депутаты маслихата Алматы поддержали проект решения об ограничении въезда транспортных средств на особо охраняемые природные территории регионального природного парка «Медеу» и урочища «Шымбулак».

Решение принято с учетом постановления Конституционного Суда от 12 июня 2026 года, в котором Суд указал, что регулирование данного вопроса относится к компетенции маслихата и должно осуществляться с учетом прав жителей.

https://www.gov.kz/memleket/entities/maslihat-almaty/press/news/details/1294226?lang=ru