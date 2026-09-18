Опубликован новый выпуск Вестника Евразийской ассоциации органов конституционного контроля

На официальном сайте Конституционного Суда Республики Казахстан представлен вышедший из печати новый номер международного журнала «Конституционное правосудие», 2026.1 (93).

Очередной выпуск содержит актуальные материалы о деятельности и правовых позициях органов конституционного контроля Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, России, Таджикистана и Узбекистана. В разделе «Решения (акты) органов конституционного контроля» представлены решения и их резюме по вопросам защиты прав и свобод человека, трудового и избирательного законодательства, уголовного и гражданского судопроизводства, налогового регулирования и другим актуальным вопросам конституционного права.

Особое место в выпуске занимают материалы, посвященные развитию конституционализма и новой Конституции Республики Казахстан. В Вестнике опубликованы статьи председателей конституционных судов, в которых рассматриваются актуальные вопросы конституционного развития и деятельности органов конституционного контроля.

Отдельный блок посвящен практике Конституционного Суда Республики Казахстан. В него вошли резюме ряда нормативных постановлений, материалы о новеллах конституционного регулирования деятельности Конституционного Суда и законодательной реализации его нормативных постановлений. Также представлены статьи аналитиков Конституционного Суда Республики Казахстан, посвященные актуальным вопросам конституционного права и практики конституционного контроля.

В научно-аналитической части рассматриваются вопросы развития конституционализма, современные подходы к конституционному контролю, взаимодействие органов конституционной юстиции и исполнение их решений. Также опубликованы материалы Amicus Curiae («Друг суда»), информация о международных мероприятиях, научно-практических конференциях и профессиональном взаимодействии органов конституционного контроля.

Вестник представляет интерес для судей и сотрудников органов конституционного контроля, представителей судебной системы и адвокатуры, научно-экспертного сообщества, преподавателей и студентов юридических вузов. Издание позволяет ознакомиться с актуальной практикой конституционной юстиции государств Евразийского региона и сопоставить различные подходы к разрешению конституционно-правовых вопросов.

С электронной версией выпуска можно ознакомиться на официальном сайте Конституционного Суда Республики Казахстан по ссылке https://www.gov.kz/memleket/entities/ksrk/documents/details/1064120