Конституционный Суд рассмотрел обращение о проверке конституционности положения нормативного постановления Верховного Суда по вопросам оценки доказательств в уголовном процессе. Поводом послужило уголовное дело, в котором в качестве доказательств использовались аудио- и видеозаписи.

Конституционный Суд отметил, что доказательствами могут признаваться только сведения, полученные законным путем. Оспариваемое положение не устанавливает порядок получения аудио- и видеозаписей и не освобождает суд от обязанности проверять их относимость, допустимость и достоверность.

Вопросы законности получения конкретных записей, а также соблюдения права на неприкосновенность частной жизни подлежат оценке органами уголовного преследования и судом при рассмотрении соответствующего уголовного дела.