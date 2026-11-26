25 ноября т.г. в Шымкенте в рамках II Международного симпозиума «Диалог культур 2026» состоялась гостевая лекция «Роль конституционной законности в укреплении государственности и развитии общества», организованная Конституционным Судом Республики Казахстан совместно с Южно-Казахстанским исследовательским университетом имени Мухтара Ауэзова.

С приветственными словами к участникам обратились председатель Правления – ректор университета Мухтар Толеген и заместитель Председателя Конституционного Суда Бакыт Нурмуханов.

В качестве спикеров выступили судья Конституционного Суда Азербайджана Рауф Кулиев, судья Конституционного Суда Венгрии Акош Козма, судьи Конституционного Суда Таджикистана Мухаммадджон Сохибзода и Джурабек Кодирзода.

В мероприятии также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Казахстане Ференц Цомбош, судья Конституционного Суда Казахстана Аслан Тукиев, представители академического сообщества и студенты.

В центре обсуждения были вопросы роли конституционной законности в обеспечении устойчивого развития государства, значения конституционного правосудия в защите прав человека, а также формирования уважения к Конституции и праву как общественным ценностям.

Особое внимание было уделено образовательному и просветительскому значению международного профессионального диалога, его роли в расширении правовых знаний молодежи, формировании уважения к конституционным ценностям и культуры ответственного гражданства.

Проведение гостевой лекции в университетской среде стало частью международной программы симпозиума, объединившей профессиональный обмен опытом и обсуждение путей развития правовой культуры как неотъемлемой составляющей общей культуры общества. Ее формирование предполагает взаимодействие права с историей и философией, наукой и образованием, литературой и искусством, которые способствуют осмыслению общественных ценностей, развитию правосознания и утверждению уважения к Конституции и праву.