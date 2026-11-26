В рамках II Международного симпозиума «Диалог культур 2026» в Туркестане состоялась торжественная церемония закладки капсулы Аллеи Конституции, приуроченная к 35-летию Независимости Республики Казахстан.

Церемония прошла в парке «Астана» в рамках запуска проекта «Площадь государственных символов Республики Казахстан» с участием Председателя Конституционного Суда Эльвиры Азимовой, акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова, представителей зарубежных делегаций и организаторов симпозиума.

Выступая на церемонии, Эльвира Азимова подчеркнула, что Независимость и Суверенитет являются фундаментальными конституционными ценностями, определяющими основу государственности, единства народа и самостоятельного развития страны.

«Сегодняшняя закладка капсулы на Аллее Конституции – символ уважения к истории Независимости, приверженности конституционным ценностям и ответственности перед будущими поколениями», – отметила Председатель Конституционного Суда.

Она выразила благодарность акиму Туркестанской области и руководству города Туркестана за поддержку инициативы и содействие ее реализации.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров отметил историческое и духовное значение Туркестана в становлении и развитии казахстанской государственности.

«Независимость – главная ценность нашего народа и основа государственности. Ее сохранение, укрепление и передача будущим поколениям – наша общая задача», – подчеркнул он, обратив внимание на преемственность исторического наследия Туркестана и современного развития региона.

Создание Аллеи Конституции в одном из исторических и духовных центров страны призвано стать символом преемственности поколений, уважения к Основному Закону и приверженности конституционным ценностям. Инициатива также направлена на укрепление гражданской ответственности, национального единства и культуры верховенства Конституции и права, способствуя сохранению конституционной памяти и передаче ценностных ориентиров будущим поколениям.