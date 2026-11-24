Конституционный Суд Республики Казахстан провел заседание по обращению гражданина о проверке на соответствие Конституции части первой статьи 50 Уголовного кодекса, предусматривающей пожизненный запрет на занятие определенных должностей в государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора для лиц, осужденных за коррупционные преступления.

Предметом обращения стал вопрос о применении данного ограничения к лицам, не обладающим признаками специального субъекта коррупционного преступления.

Позиция заявителя

По мнению заявителя, распространение пожизненного запрета на лиц, не являющихся государственными служащими и не обладающих специальными признаками субъекта коррупционного преступления, может противоречить принципам справедливости, соразмерности и индивидуализации юридической ответственности. Также, по его мнению, такое ограничение затрагивает право на свободу труда, свободный выбор профессии и доступ к государственной службе.

Обстоятельства дела

Заявитель был осужден за присвоение или растрату вверенного чужого имущества в особо крупном размере с назначением дополнительного наказания в виде пожизненного лишения права занимать определенные должности.

В дальнейшем судебные акты пересматривались в кассационном порядке в части дополнительного наказания. Кассационный суд изменил судебные акты в части дополнительного наказания, а именно назначил только лишение права заниматься деятельностью в области проектирования объектов строительства на определенный срок. Однако Верховный Суд отменил это дополнительное наказание, оставив приговор без изменения в том числе в части назначенное ранее судом первой инстанции дополнительное наказание .

Участники заседания

В заседании приняли участие заявитель и его представитель, представители Курултая, Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, государственных органов, Национального центра по правам человека, Академии правоохранительных органов и Института законодательства и правовой информации.

Судья-докладчик – С.Ж. Абдолла.

Итоговое решение Конституционного Суда будет опубликовано в порядке, предусмотренном статьей 65 Конституционного закона, на официальном сайте Конституционного Суда⁠, а также в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда».