Конституционный Суд рассмотрел обращение о проверке на соответствие Конституции статьи 71 Уголовного кодекса, регулирующей освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Поводом для обращения стало несогласие заявителя с применением данной нормы при рассмотрении уголовного дела. После отмены первоначального приговора Верховным Судом дело было направлено на новое рассмотрение. По его итогам лицо вновь признано виновным, но освобождено от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Заявитель полагал, что применение статьи 71 УК нарушает его конституционные права, в том числе принцип равенства всех перед законом и судом, оспаривая порядок исчисления срока давности.

Конституционный Суд установил, что доводы обращения по существу касаются правильности применения уголовного законодательства при рассмотрении конкретного дела, включая определение периода исчисления срока давности и правовых последствий его истечения.

Суд разъяснил, что проверка конституционности законодательных положений относится к его полномочиям, однако оценка приведенных гражданином фактических обстоятельств конкретного уголовного дела и правовая оценка с учетом их вопроса о правильности исчисления сроков давности и законности принятых судебных актов находится в компетенции судов общей юрисдикции.