Конституционный Суд рассмотрел обращение о проверке на соответствие Конституции норм Кодекса «О браке (супружестве) и семье» и Гражданского процессуального кодекса, предусматривающих представление заключения молекулярно-генетической экспертизы при рассмотрении судом дела об усыновлении ребенка супругом, отцовство которого установлено.

Заявитель считала, что требование ДНК-экспертизы судом при отсутствии спора об отцовстве затрагивает право на частную и семейную жизнь, принцип равенства и право на судебную защиту, а также не соответствует принципу приоритета наилучших интересов ребенка.

Конституционный Суд отметил, что институт усыновления направлен на защиту прав и интересов ребенка, а молекулярно-генетическая экспертиза, назначенная судом в ходе разбирательства, позволяет подтвердить родство с отцом, обеспечивает законность и обоснованность судебных решений и способствует реализации права ребенка знать своих родителей. Одновременно Конституционный Суд напомнил, что рассмотрение и оценка фактических обстоятельств конкретного дела не входят в полномочия Конституционного Суда.

С учетом ранее проведенной проверки конституционности соответствующего регулирования и отсутствия признаков нарушения прав и свобод заявителя в принятии обращения к конституционному производству отказано.