Астана, 18 ноября 2026 года. Председатель Конституционного Суда Эльвира Азимова на заседании Курултая Республики Казахстан выступила с ежегодным Посланием о состоянии конституционной законности в стране, представив итоги конституционного контроля и приоритеты дальнейшего развития национальной правовой системы.

Послание представлено в условиях действия Конституции, вступившей в силу 1 июля текущего года. Новая Конституция определяет ценностные ориентиры дальнейшего развития государства, его институтов и общества, что потребует системного обновления законодательства с целью предупреждения конституционно-правовых рисков. Принятие новой Конституции в год 35-летия Независимости Республики Казахстан стало важным этапом развития казахстанской государственности.

В Конституционный Суд поступило более 18 тысяч обращений, около 99% заявителей составили граждане. По итогам их рассмотрения принято более 500 постановлений и 91 нормативное постановление. Анализ обращений позволил выявить недостатки правового регулирования и правоприменения, непосредственно влияющие на реализацию конституционных прав граждан.

Со дня предыдущего Послания по результатам конституционного контроля 23 нормы и один конституционный закон признаны соответствующими Конституции, 14 норм выведены из действующего права ввиду их неконституционности, по 19 нормам даны конституционно-правовые истолкования. Качество законодательства, как отмечено Председателем Конституционного Суда, должно оцениваться прежде всего по тому, насколько эффективно оно обеспечивает реализацию и защиту прав человека. Повторные обращения по сходным вопросам также должны учитываться при выявлении системных недостатков законодательства и определении приоритетов его совершенствования.

В настоящее время на законодательном уровне реализованы 70% нормативных постановлений Конституционного Суда. По 17 постановлениям такие меры еще предстоит принять в рамках законодательной инициативы.

Практическое значение правовых позиций Конституционного Суда подтверждается результатами судебной и правоохранительной деятельности. В частности, пересмотрены судебные акты, ссылки на нормативные постановления Конституционного Суда содержатся более чем в 1 000 судебных актах. Органами прокуратуры внесено 85 актов надзора и реагирования, восстановлены права более 1 000 граждан, возвращено свыше 40 миллионов тенге незаконно взысканных средств и задолженности по пенсионным выплатам. Эти результаты свидетельствуют о значении конституционных ориентиров для реального восстановления нарушенных прав и укрепления гарантий их защиты.

Ключевой целью законодательной деятельности должно оставаться обеспечение верховенства Конституции. Правовые позиции Конституционного Суда должны учитываться уже на стадии подготовки законопроектов, формируя конституционные ориентиры для правоприменителя, предупреждая принятие неконституционных норм и возникновение правовых конфликтов. Особое значение имеет соблюдение требований правовой определенности, соразмерности ограничений и предсказуемости правового регулирования, в том числе в уголовном судопроизводстве, трудовых отношениях и сфере экономических прав.

Конституционный Суд отмечает в Послании необходимость качественного соблюдения конституционных ценностей в законодательстве и общественной жизни. Принцип «Закон и Порядок» предполагает взаимную ответственность государственных институтов и граждан. Концепция «Адал азамат» основывается на ответственном отношении к правам, обязанностям и общественным интересам, уважении прав других людей и добросовестном исполнении гражданского долга.

В Послании Конституционного Суда отмечена роль конституционно-правового мониторинга законодательства с целью выявления и устранения правовых пробелов, коллизий и положений, допускающих произвольное ограничение прав граждан.

Эльвира Азимова озвучила депутатам Курултая рекомендации Конституционного Суда по укреплению конституционной основы законотворчества. Она отметила, что главный результат этой работы – не количество принятых актов, а прочность конституционного правопорядка, реальная защищенность человека и доверие общества к государству.