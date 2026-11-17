В Конституционном Суде состоялась встреча Председателя Эльвиры Азимовой с делегацией Верховного Суда Российской Федерации во главе с его Председателем Игорем Красновым.

Во встрече приняли участие судьи Конституционного Суда Кайрат Жакипбаев, Канат Мусин, Аслан Тукиев и Руководитель Аппарата Бибигуль Асылова.

В состав российской делегации вошли судьи Верховного Суда Олег Зателепин и Денис Кунёв, председатель Алтайского краевого суда Эдуард Ермаков, ректор Российского государственного университета правосудия имени В.М. Лебедева Ольга Тисен, а также представители аппарата Верховного Суда и Судебного департамента.

Приветствуя российскую делегацию, Эльвира Азимова подчеркнула роль конституционных органов и судов в обеспечении верховенства Конституции, значимость развития компетенции судейских кадров в сфере конституционного правосудия. Она обозначила основные направления конституционных преобразований в Казахстане, обновления системы государственных институтов и развития механизмов защиты прав и свобод человека.

Стороны обсудили вопросы внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта в сферу правосудия, применения современных аналитических инструментов, защиты персональных данных, сохранения независимости судей и их личной ответственности за принимаемые решения при использовании технологий искусственного интеллекта, профессиональной подготовки кадров. По итогам встречи была достигнута договоренность по дальнейшему профессиональному диалогу.