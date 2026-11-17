Конституционный Суд рассматривает обращение и выносит по нему итоговое решение в течение месяца со дня принятия обращения к конституционному производству.

Итоговое решение по обращениям граждан выносится в течение трех месяцев со дня принятия обращения к конституционному производству.

С учетом сложности обращения и необходимости более полного исследования всех обстоятельств сроки могут быть продлены, о чем уведомляются заинтересованные лица.

В случае объединения в одно конституционное производство связанных между собой обращений срок проверки исчисляется со дня принятия решения об их объединении.