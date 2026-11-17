Конституционный Суд рассмотрел обращение о проверке на соответствие Конституции подпункта 2) пункта 10 Правил легализации документов, утвержденных приказом и.о. Министра иностранных дел от 6 декабря 2017 года № 11-1-2/576.

Обращение было связано со спором о разделе совместно нажитого имущества супругов. После расторжения брака бывший супруг оформил на территории Турецкой Республики Северного Кипра отказ от прав на долю в общем имуществе. При рассмотрении спора суд апелляционной инстанции указал на необходимость легализации этого документа в Казахстане и признал его недопустимым доказательством.

Заявитель полагал, что суды не учли положения Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, участником которой является Казахстан.

Данная Конвенция, разработанная в рамках Гаагской конференции по международному частному праву, имеет важное значение для международного правового сотрудничества. Она упрощает использование официальных документов за рубежом, заменяя традиционную консульскую легализацию единым удостоверением - апостилем. Такой порядок применяется к документам, выданным на территории одного государства - участника Конвенции и предназначенным для использования в другом государстве - участнике. Это существенно облегчает трансграничный документооборот и способствует правовой определенности в международных отношениях.

Вместе с тем Конституционный Суд установил, что доводы обращения, несмотря на формулирование требования проверки содержания подпункта 2) пункта 10 Правил, по существу доводы субъекта обращения сводятся к несогласию с применением по существу сводятся к несогласию с применением законодательства судами при разрешении конкретного спора и направлены на оценку принятых судебных актов.

Суд разъяснил, что проверка конституционности нормативных правовых актов относится к его компетенции, тогда как вопросы применения международных договоров и национального законодательства при рассмотрении конкретных дел, оценки доказательств и законности судебных решений разрешаются судами.