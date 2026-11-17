Конституционный Суд проверяет конституционность нормативных правовых и иных актов только в части, указанной в обращении.

Конституционный Суд устанавливает соответствие Конституции Республики Казахстан проверяемых нормативных правовых и иных актов:

1) по содержанию норм;

2) по форме правового акта;

3) по порядку подписания, заключения, принятия, опубликования или введения в действие;

4) с точки зрения разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную ветви;

5) с точки зрения разграничения компетенции между органами государственной власти;

6) принимая во внимание их официальное разъяснение, данное уполномоченными государственными органами и должностными лицами, а также сложившуюся правоприменительную практику.