Каковы критерии и пределы проверки, которую проводит Конституционный Суд?
Конституционный Суд проверяет конституционность нормативных правовых и иных актов только в части, указанной в обращении.
Конституционный Суд устанавливает соответствие Конституции Республики Казахстан проверяемых нормативных правовых и иных актов:
1) по содержанию норм;
2) по форме правового акта;
3) по порядку подписания, заключения, принятия, опубликования или введения в действие;
4) с точки зрения разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную ветви;
5) с точки зрения разграничения компетенции между органами государственной власти;
6) принимая во внимание их официальное разъяснение, данное уполномоченными государственными органами и должностными лицами, а также сложившуюся правоприменительную практику.