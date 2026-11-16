Конституционный Суд Республики Казахстан рассмотрел обращение о проверке на соответствие Конституции части второй статьи 127 Уголовно-процессуального кодекса, регулирующей преюдициальное значение судебных решений по гражданским делам в уголовном судопроизводстве.

Поводом для обращения стал спор, связанный с увольнением заявителя. Впоследствии по ее заявлению проводилось досудебное расследование в отношении должностных лиц организации по факту возможной фальсификации доказательств, использованных в гражданском процессе. Уголовное дело было прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения, жалобы на это решение оставлены без удовлетворения.

Заявитель полагала, что оспариваемая норма допускает неоднозначное толкование пределов преюдициальной силы судебного решения и может приводить к различным подходам при установлении юридических фактов, ранее исследованных в гражданском судопроизводстве, что не отвечает принципу правовой определенности.

Конституционный Суд отметил, что часть вторая статьи 127 УПК уже была предметом конституционного контроля. В нормативном постановлении от 14 июля 2023 года № 23-НП Суд признал ее соответствующей Конституции и разъяснил, что обязательность решения по гражданскому делу распространяется на установленные им события или действия, но не предрешает выводы о виновности или невиновности лица в уголовном процессе.

Данное регулирование обеспечивает процессуальную экономию при установлении обстоятельств, ранее признанных доказанными судом. Вопрос о виновности или невиновности лица разрешается исключительно в рамках уголовного судопроизводства и отражается в приговоре суда.

Учитывая ранее проведенную проверку конституционности оспариваемой нормы, Конституционный Суд отказал в принятии обращения к конституционному производству.