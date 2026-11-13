В Конституционном Суде состоялось первое заседание Рабочего комитета по реализации проекта Twinning, направленного на укрепление институционального потенциала конституционного контроля при поддержке Европейского союза, конституционных судов Казахстана, Германии и Литвы.

В мероприятии приняли участие Председатель Конституционного Суда Республики Казахстан Эльвира Азимова, Председатель Конституционного Суда Литовской Республики Томас Давулис, Посол Европейского Союза в Казахстане Алешка Симкич, а также судьи конституционных судов двух стран и представители TAIEX и IRZ.