Решение об отказе путем принятия постановления принимается исключительно большинством голосов судей Конституционного Суда.

В принятии обращения может быть отказано, если:

1) обращение не соответствует требованиям по форме и содержанию обращения, условиям их допустимости или исходит от ненадлежащего субъекта;

2) предмет обращения не входит в компетенцию Конституционного Суда;

3) конституционность вопроса уже проверялась и имеется решение Конституционного Суда за исключением случая, когда проверенные нормы изменились;

4) указанный в обращении вопрос не урегулирован в Конституции;

5) оспариваемый нормативный правовой акт отменен или утратил силу.