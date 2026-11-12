В каких случаях Конституционный Суд может отказать в принятии обращения к конституционному производству?
Решение об отказе путем принятия постановления принимается исключительно большинством голосов судей Конституционного Суда.
В принятии обращения может быть отказано, если:
1) обращение не соответствует требованиям по форме и содержанию обращения, условиям их допустимости или исходит от ненадлежащего субъекта;
2) предмет обращения не входит в компетенцию Конституционного Суда;
3) конституционность вопроса уже проверялась и имеется решение Конституционного Суда за исключением случая, когда проверенные нормы изменились;
4) указанный в обращении вопрос не урегулирован в Конституции;
5) оспариваемый нормативный правовой акт отменен или утратил силу.