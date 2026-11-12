Конституционный Суд Республики Казахстан рассмотрел обращение о проверке на соответствие Конституции подпункта 14) пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса, предусматривающего расторжение трудового договора с работником, выполняющим воспитательные функции, за совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением работы.

Заявитель была уволена на основании решения совета школы по педагогической этике. Не согласившись с увольнением, она обратилась в согласительную комиссию и суды. Принятые по делу судебные акты оставлены без изменения.

По мнению заявителя, отсутствие четких правовых признаков и объективных критериев аморального проступка допускает широкое усмотрение при применении нормы и нарушает ее право на труд и судебную защиту.

Конституционный Суд отметил, что законодательство устанавливает нормативные ориентиры в сфере нравственности, включая специальные требования к педагогической этике и ответственность за их нарушение.

Понятие «аморальный проступок» по своей природе является оценочным, поэтому его содержание не может быть исчерпывающе раскрыто через закрытый перечень действий. Оценка проступка предполагает учет обстоятельств конкретного дела, а также социального, культурного и профессионального контекста.

Суд пришел к выводу, что используемое понятие обладает достаточной нормативной определенностью, позволяющей применять его с учетом конкретных обстоятельств. Суд отметил, что заявитель воспользовалась предусмотренными законом механизмами защиты своих прав, обратившись в согласительную комиссию и суды.