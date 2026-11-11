Конституционный Суд: несогласие с толкованием закона о банкротстве граждан не является основанием для конституционного контроля
В Конституционный Суд поступило обращение о проверке на соответствие Конституции пункта 2 статьи 6 Закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан», определяющего условия применения процедуры судебного банкротства.
Поводом для обращения стал отказ в применении процедуры судебного банкротства в отношении заявителя, имеющего задолженность перед юридическим лицом. Решение суда первой инстанции в пользу заявителя было отменено судом апелляционной инстанции.
По мнению заявителя, оспариваемая норма необоснованно ограничивает доступ к процедуре судебного банкротства для граждан, чьи обязательства не связаны с задолженностью перед банками, микрофинансовыми организациями или коллекторскими агентствами, и тем самым нарушает их конституционные права.
Конституционный Суд отметил, что законодатель устанавливает условия применения процедуры судебного банкротства с учетом предусмотренных законом критериев, в том числе категории кредиторов.
Суд также указал, что решение по отдельному делу не свидетельствует о наличии устойчивой правоприменительной практики. Представленное заявителем обобщение судебной практики Верховного Суда, в свою очередь, отражает неоднозначность применения соответствующих норм.
Конституционный Суд подчеркнул, что доводы заявителя по существу выражали несогласие с толкованием и применением законодательства судами при разрешении конкретного дела. Однако проверка правильности судебных решений и пересмотр результатов рассмотрения дела не входят в компетенцию Конституционного Суда.