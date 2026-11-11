В Конституционный Суд поступило обращение о проверке на соответствие Конституции пункта 2 статьи 6 Закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан», определяющего условия применения процедуры судебного банкротства.

Поводом для обращения стал отказ в применении процедуры судебного банкротства в отношении заявителя, имеющего задолженность перед юридическим лицом. Решение суда первой инстанции в пользу заявителя было отменено судом апелляционной инстанции.

По мнению заявителя, оспариваемая норма необоснованно ограничивает доступ к процедуре судебного банкротства для граждан, чьи обязательства не связаны с задолженностью перед банками, микрофинансовыми организациями или коллекторскими агентствами, и тем самым нарушает их конституционные права.

Конституционный Суд отметил, что законодатель устанавливает условия применения процедуры судебного банкротства с учетом предусмотренных законом критериев, в том числе категории кредиторов.

Суд также указал, что решение по отдельному делу не свидетельствует о наличии устойчивой правоприменительной практики. Представленное заявителем обобщение судебной практики Верховного Суда, в свою очередь, отражает неоднозначность применения соответствующих норм.

Конституционный Суд подчеркнул, что доводы заявителя по существу выражали несогласие с толкованием и применением законодательства судами при разрешении конкретного дела. Однако проверка правильности судебных решений и пересмотр результатов рассмотрения дела не входят в компетенцию Конституционного Суда.