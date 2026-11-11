4-6 ноября в Батуми состоялась международная конференция «Роль конституционного контроля в правовом государстве», приуроченная к 30-летию Конституционного Суда Грузии.

В мероприятии приняли участие представители органов конституционного правосудия более 20 государств, Европейского суда по правам человека, а также научного и экспертного сообщества. Казахстан представили судьи Конституционного Суда Канат Мусин и Сакен Абдолла.

С приветственным словом к участникам обратился Президент Грузии Михаил Кавелашвили. В своем выступлении Президент подчеркнул значение конституционного правосудия для обеспечения верховенства Конституции и общественной стабильности. С видеообращением выступил Председатель Европейского суда по правам человека Маттиас Гийомар.

Программа конференции охватила вопросы конституционного строя, защиты основополагающих прав человека и истории развития конституционного контроля. В рамках второй сессии участники от конституционных судов Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Таиланда, Турции, Республики Корея представили национальный опыт развития конституционного правосудия.

Судья Конституционного Суда Республики Казахстан Канат Мусин выступил с докладом о становлении системы конституционного контроля в Казахстане и основные этапы ее институционального развития.

Конференция стала площадкой для обсуждения современных задач конституционного контроля, обмена национальным опытом и профессионального диалога по вопросам обеспечения верховенства Конституции и защиты прав человека.