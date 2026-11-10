В Курултай внесен проект закона о внесении изменений в Социальный кодекс, уточняющий порядок пенсионного обеспечения граждан Казахстана, выехавших на постоянное место жительства за пределы страны.

Согласно законопроекту, получение государственной базовой пенсионной выплаты и пенсионной выплаты по возрасту за рубежом предполагается осуществлять при условии ежегодного подтверждения того, что гражданин не получает аналогичную пенсию в государстве проживания. Непредставление такого подтверждения может повлечь отказ в назначении выплат либо приостановление их предоставления.

В этой связи следует отметить, что 18 мая 2026 года Конституционный Суд принял нормативное постановление № 79-НП. Суд указал, что постоянное проживание на территории Казахстана не может являться обязательным условием назначения государственной базовой пенсионной выплаты и пенсионной выплаты по возрасту гражданам Республики Казахстан при соблюдении ими иных установленных законом требований. Вместе с тем Конституционный Суд разграничил условия возникновения права на пенсионное обеспечение и основания прекращения выплат. В частности, выезд на постоянное место жительства за пределы страны имеет юридическое значение применительно к лицам, для которых постоянное проживание в Казахстане предусмотрено законом в качестве условия назначения соответствующих выплат.

https://www.gov.kz/org/ksrk/documents/details/1013205?lang=ru