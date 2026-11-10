В каких случаях обращение возвращается после предварительного рассмотрения?
Обращение подлежит возврату, если выявленное несоответствие является явным (очевидным) и не требует отдельного анализа и (или) экспертизы. Обращение возвращается на основании уведомления Аппарата Конституционного Суда.
Явными (очевидными) основаниями возврата по результатам предварительного рассмотрения являются:
1) предмет обращения явно не входит в компетенцию Суда;
2) обращение по форме и содержанию явно не соответствует установленным Конституционным законом требованиям;
3) обращение исходит от явно ненадлежащего субъекта;
4) явно не соблюдены условия подачи обращения.