В Конституционный Суд поступило обращение о проверке на соответствие Конституции части второй статьи 435 Гражданского процессуального кодекса (ГПК) и подпункта 11) части второй статьи 138 Административного процедурно-процессуального кодекса (АППК), устанавливающего основание для возвращения административного иска.

Поводом для обращения стал отказ Генеральной прокуратуры в удовлетворении ходатайства заявителя о принесении протеста на судебные акты по гражданскому делу о возмещении ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием. Впоследствии суд возвратил административный иск заявителя к Генеральной прокуратуре.

По мнению заявителя, оспариваемые нормы допускают отказ прокурора в принесении протеста и ограничивают возможность судебного обжалования такого отказа, нарушая конституционное право на судебную защиту.

Конституционный Суд отметил, что принесение протеста на судебный акт относится к полномочиям прокуратуры, а основания и порядок кассационного пересмотра судебных актов определяются процессуальным законодательством.

Суд подчеркнул, что подача ходатайства о принесении протеста не обязывает прокурора удовлетворять его. Протест приносится уполномоченным прокурором при наличии предусмотренных законом оснований.

Рассматривая доводы об оспаривании нормы АППК, Конституционный Суд указал, что возвращение административного иска, если заявленное требование не подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства, связано с разграничением видов судопроизводства и само по себе не ограничивает право на судебную защиту. Административные суды рассматривают споры, возникающие из публично-правовых отношений.