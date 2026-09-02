Конституционный Суд проверит нормы о пособии награжденным многодетным матерям

Конституционный Суд принял к производству обращение о проверке на соответствие Конституции части первой пункта 1 статьи 93 и пункта 1 статьи 94 Социального кодекса Республики Казахстан.

Заявительница считает, что многодетные матери, награжденные в советский период за рождение и воспитание шестерых и более детей, должны иметь равные права на пособие с матерями, награжденными в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

О результатах рассмотрения будет сообщено на официальном сайте и в Telegram-канале Конституционного Суда.