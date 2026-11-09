Председатель Конституционного Суда Эльвира Азимова провела встречу с Генеральным секретарем Гаагской конференции по международному частному праву (HCCH) доктором Кристофом Бернаскони. Во встрече также приняли участие судьи Конституционного Суда Айжан Жатканбаева и Сергей Скрябин.

Эльвира Азимова ознакомила международного партнера с конституционными преобразованиями в Казахстане, основными положениями новой Конституции, вступившей в силу 1 июля 2026 года, а также деятельностью Конституционного Суда и результатами конституционного контроля.

Особое внимание было уделено конституционным основам международного правового сотрудничества. В частности, пункт 1 статьи 5 Конституции относит международные договорные обязательства Республики Казахстан к действующему праву, статья 10 закрепляет уважение принципов и норм международного права, а пункт 1 статьи 77 определяет конституционные основы осуществления правосудия, в числе которых исполнение международных договоров.

Председатель Конституционного Суда подчеркнула, что при рассмотрении обращений Суд наряду с нормами национального законодательства изучает положения соответствующих международных договоров и учитывает международные правовые стандарты при формировании своих правовых позиций.

В контексте практического применения международных договоров участники встречи отметили положительный опыт Казахстана в реализации Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов. Механизм апостилирования существенно упрощает трансграничный документооборот, заменяя консульскую легализацию единым удостоверением подлинности официальных документов. Важным этапом сотрудничества стало проведение в Астане в 2024 году XIII Международного форума по программе электронного апостиля (e-APP), объединившего представителей более 70 государств.

Казахстан является участником ряда договорных документов HCCH, регулирующих различные аспекты международного гражданского и семейного сотрудничества. В числе перспективных направлений дальнейшего взаимодействия на встрече было представлено предложении Гаагской конференции по присоединению Казахстана к Конвенции 2005 года о соглашениях о выборе суда и Конвенции 2019 года о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским или коммерческим делам. Их применение, как отметил Генеральный секретарь, будет способствовать укреплению правовой определенности и повышению эффективности правосудия в отношении трансграничного бизнеса

Отдельное внимание стороны уделили сотрудничеству в сфере защиты прав детей, в том числе по вопросам применения Казахстаном конвенций о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей, международном усыновлении и взыскании алиментов с его участием. Обсуждена целесообразность обмена практическим опытом, аналитическими и обзорными материалами с целью повышения квалификации специалистов по вопросам применения этих международных механизмов.

По итогам встречи подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества.