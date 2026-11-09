В Конституционный Суд поступили обращения граждан о проверке на соответствие Конституции пункта 4 статьи 36 Закона «Об акционерных обществах», наделяющего общее собрание акционеров правом отменять решения иных органов общества по вопросам его внутренней деятельности.

Поводом для обращений стала отмена единственным акционером НАО «Фонд социального медицинского страхования» решения Совета директоров об утверждении новой схемы должностных окладов. Оспаривая соответствующий приказ в судебном порядке, заявители не добились удовлетворения своих требований судами первой и апелляционной инстанций.

По мнению заявителей, оспариваемая норма не устанавливает достаточных ограничений полномочий акционера и допускает отмену решений, затрагивающих трудовые права работников, без надлежащих гарантий их защиты.

Конституционный Суд отметил, что полномочия общего собрания акционеров определяются законодательством и уставом общества. Право отменять решения иных органов распространяется на вопросы внутренней деятельности общества с учетом установленных законом ограничений и положений устава.

Суд подчеркнул, что отмена решения органа акционерного общества не влечет автоматического прекращения или изменения ранее возникших трудовых прав работников. Изменение условий трудовых отношений допускается только по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством и трудовым договором. Трудовой кодекс не допускает одностороннего изменения условий трудового договора, за исключением установленных законом случаев.

По итогам предварительного изучения Конституционный Суд не усмотрел в оспариваемой норме признаков нарушения конституционных прав заявителей. Их доводы по существу касались правовых последствий фактического обстоятельства в виде отмены решения Совета директоров, изменения условий оплаты труда и оценки обстоятельств дела судами общей юрисдикции. Разрешение этих вопросов относится к компетенции судов.