Конституционный Суд: договор о неконкуренции не нарушает право на свободу труда

Конституционный Суд рассмотрел обращение о проверке на соответствие Конституции пунктов 1 и 2 статьи 29 Трудового кодекса Республики Казахстан, регулирующих заключение договора о неконкуренции между работодателем и работником.

Заявитель считал, что предусмотренная возможность устанавливать ограничения после прекращения трудового договора затрагивает право на свободу труда и свободу предпринимательской деятельности.

Конституционный Суд отметил, что статья 29 Трудового кодекса носит рамочный характер и предусматривает возможность заключения договора о неконкуренции по соглашению сторон, а конкретные условия и ограничения определяются сторонами с учетом требований законодательства.

При этом вопросы действительности условий договора, взыскания штрафа и наличия ущерба работодателю относятся к компетенции судов общей юрисдикции. Пересмотр судебных решений и оценка фактических обстоятельств дела не входят в полномочия Конституционного Суда.

Таким образом, оснований для принятия обращения к конституционному производству не установлено.