В Конституционный Суд поступило обращение о проверке на соответствие Конституции отдельных положений Уголовного кодекса (УК), Уголовно-процессуального кодекса и Уголовно-исполнительного кодекса, регулирующих зачет времени содержания под стражей, условия условно-досрочного освобождения и оценку поведения осужденного.

Поводом для обращения стал отказ суда в условно-досрочном освобождении заявителя, отбывающего наказание в виде лишения свободы. По мнению заявителя, при решении этого вопроса не обеспечивается надлежащий учет его поведения в период содержания под стражей до вступления приговора в законную силу, хотя это время засчитывается в срок наказания. Заявитель полагал, что такой подход нарушает принцип равенства перед законом и судом.

Конституционный Суд отметил, что условно-досрочное освобождение является институтом уголовного законодательства, условия и порядок применения которого устанавливаются законом. Отбытие предусмотренной законом части срока наказания — необходимое, но не единственное условие освобождения. При разрешении соответствующего вопроса суд оценивает поведение осужденного за период отбывания наказания и степень его исправления.

Суд подчеркнул, что содержание под стражей до вступления приговора в законную силу и отбывание наказания имеют различное правовое содержание. В первом случае действует презумпция невиновности, а условия содержания не предполагают исправительного воздействия в том объеме, который предусмотрен при исполнении уголовного наказания. Поэтому зачет времени содержания под стражей в срок наказания не означает тождества правового режима этих периодов.

Вместе с тем уголовно-исполнительное законодательство не исключает возможности учитывать сведения о поведении лица в период содержания под стражей при рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении.

Конституционный Суд также установил, что ряд оспариваемых положений не применялся судами при разрешении ходатайства заявителя. Между тем применение оспариваемой нормы в конкретном деле является обязательным условием допустимости обращения гражданина в Конституционный Суд.

Суд пояснил в своем решении, что доводы заявителя в части оценки его поведения и правильности применения законодательства судами общей юрисдикции относятся к рассмотрению конкретного дела и не входят в компетенцию Конституционного Суда.