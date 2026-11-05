В Конституционный Суд поступило обращение о проверке на соответствие Конституции части третьей статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса (УПК), закрепляющей правило о толковании неустранимых сомнений в виновности подозреваемого, обвиняемого и подсудимого в их пользу.

Поводом для обращения стало осуждение заявителя за присвоение или растрату вверенного чужого имущества и мошенничество.

Заявитель полагал, что понятие «неустранимые сомнения», используемое в УПК, сужает конституционную гарантию толкования в пользу обвиняемого любых сомнений в его виновности и тем самым ограничивает действие принципа презумпции невиновности.

Конституционный Суд отметил, что данный вопрос ранее рассматривался органом конституционного контроля. В нормативном постановлении от 26 июня 2003 года № 9 была сформулирована правовая позиция о соотношении конституционного требования толкования любых сомнений в пользу обвиняемого и понятия «неустранимые сомнения», закрепленного в уголовно-процессуальном законодательстве.

Согласно указанной позиции, в пользу обвиняемого толкуются сомнения, которые не удалось устранить после принятия органом, ведущим уголовный процесс, всех предусмотренных законом мер. Следовательно, понятие «неустранимые сомнения» не противоречит конституционной гарантии презумпции невиновности.

Конституционный Суд подчеркнул, что соответствующие положения действующего УПК по существу сохраняют ранее проверенное правовое регулирование. Соответственно нормативные постановления органа конституционного контроля сохраняют юридическую силу в части, не противоречащей Конституции.