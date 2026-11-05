Что должно быть указано в обращении и какие документы необходимо представить?

Все требования к форме и содержанию обращения, условия допустимости обращения закреплены в Конституционном законе «О Конституционном Суде Республики Казахстан» (статья 44 и 45).

В обращении важно указать, какой нормативный правовой акт или его положение оспаривается, какие конкретные конституционные права заявителя (субъекта обращения) непосредственно затрагиваются и в чем заключается несоответствие Конституции указанного акта или его нормы. Также указываются сведения о заявителе, обстоятельства обращения, правовое обоснование и другие предусмотренные законом сведения.