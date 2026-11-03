Конституционный Суд рассмотрит нормы об оспаривании отцовства

Конституционный Суд Республики Казахстан провел заседание по обращению гражданина о проверке на соответствие Конституции части первой пункта 2 статьи 51 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» и абзаца первого пункта 15 нормативного постановления Верховного Суда, регулирующих порядок оспаривания отцовства.

Оспариваемые положения не допускают удовлетворения требования лица об оспаривании своего отцовства, если на момент регистрации рождения ребенка ему было известно, что оно не является биологическим отцом ребенка.

Позиция заявителя

Заявитель полагает, что такое регулирование необоснованно ограничивает право лица на судебную защиту. Такое ограничение в случае расторжения брака с матерью ребенка сохраняет за лицом, не являющимся биологическим родителем, долгосрочные обязательства по содержанию и воспитанию ребенка, а также иные юридически значимые последствия.

Обстоятельства дела

Из материалов обращения следует, что заявитель зная об отсутствии биологического родства с ребенком, добровольно согласился быть записанным отцом ребенка.

После расторжения брака заявитель обратился в суд с иском об исключении сведений о нем как об отце из актовой записи о рождении ребенка.

Руководствуясь оспариваемыми нормами суды первой и апелляционной инстанций соответствующие положения законодательства отказали в удовлетворении иска, указав на факт добровольности признания им отцовства и отсутствия доказательств нарушения волеизъявления заявителя.

Участники заседания

В заседании приняли участие представитель заявителя, представители Курултая, Генеральной прокуратуры, Министерства просвещения, Министерства труда и социальной защиты населения, Национального центра по правам человека, Министерства юстиции, Республиканской коллегии адвокатов, Института законодательства и правовой информации, а также Института парламентаризма.

Судья-докладчик по делу – А.Е. Жатканбаева.

Итоговое решение Конституционного Суда будет опубликовано в соответствии со статьей 65 Конституционного закона на официальном сайте Конституционного Суда⁠, а также в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда».